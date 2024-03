Ursache und Tathergang unklar Offenbar Schüsse in Bielefelder Innenstadt – Mann stirbt

Bielefeld · Am frühen Abend soll es laut Medienberichten zu Schüssen in der Bielefelder Fußgängerzone gekommen sein – unmittelbar in der Nähe eines Cafés und eines Friseurs.

09.03.2024 , 21:57 Uhr

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“ (Archiv). Foto: dpa/David Inderlied

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr sollen in der Innenstadt von Bielefeld mehrere Schüsse gefallen sein. Medienberichten zufolge ist dabei eine Person getötet worden – wahrscheinlich ein Mann. Die Polizei hat dies gegenüber dem WDR bestätigt. Der Bereich um die Kunsthalle ist weiträumig abgesperrt. Der oder die Täter sind laut Berichten auf der Flucht. Laut Gerüchten soll das mutmaßliche Opfer ein früherer Profi-Boxer sein. Die Polizei hat das aber noch nicht bestätigt. Zuerst haben Radio Bielefeld und der WDR berichtet. Mehr Infos in Kürze.

