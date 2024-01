Mehrere Menschen in Bielefeld verletzt Mann schlägt mit Stein auf Kopf eines Rentners ein

Ein 30-Jähriger soll in Bielefeld mehrere Menschen angegriffen und teils schwer verletzt haben. Unter anderem habe der Tatverdächtige am Freitag mit einem Stein auf den Kopf eines Rentners eingeschlagen, bis der sich nicht mehr bewegt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Samstag gemeinsam mit. Der psychisch erkrankte Mann sei vorläufig festgenommen und in die Psychiatrie eingewiesen worden.