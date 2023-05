Verdächtiger in U-Haft Mann bei Streit in Bielefeld lebensgefährlich verletzt

Ein 45-Jähriger, der einen Kontrahenten in Bielefeld durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft gekommen. Er soll einen 26-Jährigen vor rund einer Woche im Streit angegriffen haben. Danach flüchtete der Mann. Der mutmaßliche Täter sei später anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Freitag mit. Es handele sich um einen polizeibekannten Mann. Der Haftbefehl sei wegen versuchten Totschlags erlassen worden.