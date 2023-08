Kurioser Vorfall in Bielefeld Mann klaut blau-pinke Shorts vom Wäscheständer und hinterlässt etwas Schlüpfriges

Ein Hosendieb ist in einer Bielefelder Wohnung auf frischer Tat vom Besitzer der Hose ertappt worden. Der unbekannte Langfinger hatte sich eine blau-pinke Shorts von einem Wäscheständer stibitzt und bereits angezogen, als der Bewohner der Wohnung, alarmiert von einem verdächtigen Geräusch, hinzukam, wie die Polizei in Bielefeld am Mittwoch berichtete.