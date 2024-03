In Fußgängerzone 38-Jähriger in Bielefelder Innenstadt erschossen

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Samstag (9. März 2024) in Bielefeld einen 38-jährigen Mann erschossen. Die Tat ereignete in einer Fußgängerzone in der Nähe eines Cafés und eines Friseurs. Das Bild zeigt Mitarbeiter am Tatort in der Fußgängerzone bei der Spurensicherung.