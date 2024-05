Vermeintlicher Missbrauch in Bielefelder Klinikum Klinik-Verantwortliche sollen nicht von Übergriffen gewusst haben

Im Zusammenhang mit Serienvergewaltigungsvorwürfen gegen einen Assistenzarzt im Klinikum Bethel in Bielefeld hat sich ein Verdacht gegen weitere Personen nicht bestätigt. Das geht aus dem Bericht des NRW-Justizministers Benjamin Limbach (Grüne) zum aktuellen Sachstand in dem Fall hervor, den er am Freitag im Rechtsausschuss des Düsseldorfer Landtags vorlegte. Bei den Ermittlungen wegen möglicher Beihilfe zu gefährlicher beziehungsweise fahrlässiger Körperverletzung hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, dass „die Verantwortlichen des Klinikums (...) Kenntnis von den sexuellen Handlungen des verstorbenen Assistenzarztes hatten oder diese zumindest für möglich hielten.“