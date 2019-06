Bielefeld : Jugendliche werfen Steine auf fahrende Autos - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld In Bielefeld sucht die Polizei Zeugen, die am Donnerstagabend eine Gruppe Jugendlicher auf einer Brücke beobachtet haben könnten. Die Gruppe hatte mehrere Steine auf fahrende Autos geworfen.

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, hatte ein Autofahrer bei der Fahrt auf einer zweispurigen Straße am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mehrere Jugendliche auf der Brücke beobachtet. Als er sah, wie Steine auf die Fahrbahn flogen, wollte der 56-Jährige nach links ausweichen. Auf dieser Spur war allerdings ein anderes Auto. Ein Stein beschädigte die Windschutzscheibe, die vier Insassen blieben unverletzt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 700 Euro an. Der Fahrer schätzt das Alter der Kinder und Jugendlichen auf 12 bis 16 Jahre.