Nach Anschlagsdrohung Bahnverkehr nach Sperrung von Bielefelder Bahnhof wieder normal

Update | Bielefeld · Eine Anschlagsdrohung löst am Montag einen Großeinsatz am Bielefelder Hauptbahnhof aus. Am Abend gibt es Entwarnung. Nun ermittelt der Staatsschutz.

26.12.2023 , 10:52 Uhr

7 Bilder Polizei riegelt Bahnhof wegen Anschlagsdrohung ab 7 Bilder Foto: dpa/Friso Gentsch

Der Bielefelder Hauptbahnhof ist nach einer Anschlagsdrohung wieder freigegeben. Bei der Suche mit Spürhunden seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Staatsschutz ermittelt. „Es wird wegen des Straftatbestands ‚Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten‘ ermittelt“, hieß es. Zuvor hatten zahlreiche Einsatzkräfte am Montagnachmittag den Bielefelder Hauptbahnhof durchsucht, nachdem eine telefonische Drohung eingegangen war. Das Bahnhofsgebäude sowie der Bahnhofsvorplatz waren zeitweise gesperrt, der Bahnverkehr wurde umgeleitet. Hinweise auf geplanten Anschlag auf Kölner Dom – erhöhte Sicherheitskontrollen Polizeiaufgebot auf der Domplatte Hinweise auf geplanten Anschlag auf Kölner Dom – erhöhte Sicherheitskontrollen Eine Sprecherin der Bahn sagte um 21.00 Uhr, dass der Regelbetrieb auch des Fernverkehrs langsam wieder anlaufe, nachdem die Streckensperrung aufgehoben worden sei. Einen Tag nach einer Anschlagsdrohung ist der Bahnverkehr am 2. Weihnachtstag wieder ohne Einschränkungen angelaufen. Die Umleitungen wurden aufgehoben, es gab keine Verzögerungen mehr. Das sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. Der Bahnhof war schon am Montagabend wieder freigegeben worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin gab es am Dienstag noch keine weiterführenden Hinweise auf den anonymen Anrufer, der am Montag gedroht hatte, Menschen am Bahnhof gefährden zu wollen. Die Sprecherin sagte, es werde weiter ermittelt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 15.30 Uhr hatte sich laut Polizei ein nicht identifizierter Anrufer „mit männlicher Stimme“ bei der Leitstelle Bielefeld gemeldet und angedroht, mit einer nicht weiter beschriebenen Handlung „innerhalb der nächsten zehn Minuten“ Menschen am Bahnhof zu gefährden. Gemeinsam mit der Bundespolizei sei umgehend nach dem Anruf die Entscheidung gefallen, das Bahnhofsgebäude sowie den Bahnhofsvorplatz zu sperren, erklärte eine Polizeisprecherin. Reisende seien schon zeitnah nicht mehr in dem von der Drohung betroffenen Areal gewesen. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Der Fernverkehr zwischen Hannover und Hamm über Osnabrück wurde aufgrund der Durchsuchung umgeleitet. In Herford, Gütersloh und Bielefeld hielten die Züge vorübergehend nicht. Einsätzkräfte der Polizei stehen vor dem Bielefelder Hauptbahnhof. Foto: dpa/Christian Müller Am Samstagabend hatte die Polizei aufgrund eines „Gefahrenhinweises“ den Kölner Dom durchsucht. Dabei wurde jedoch kein Sprengstoff gefunden. Für die Messen an den beiden Weihnachtsfeiertagen galten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Medien berichteten von möglichen islamistischen Anschlagsplänen. Demnach führt die Spur zu einem Ableger des Islamischen Staats (IS). Hier geht es zur Bilderstrecke: Polizei riegelt Bahnhof wegen Anschlagsdrohung ab

(zim/kag/dpa/AFP)