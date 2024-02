Vorfall in Bielefeld Hassbotschaften an Moschee geschickt

Eine Moscheegemeinde in Bielefeld hat erneut Hassbotschaften von Unbekannten erhalten. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, veranlassten die Täter am Freitagabend eine Essenslieferung an die Hicret-Moschee in Bielefeld-Brackwede. Auf Kassenzetteln seien rassistische Aussagen zu lesen gewesen. Laut „Radio Bielefeld“ kamen gleichzeitig 20 Bestellungen an. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits im vergangenen Jahr gegeben.