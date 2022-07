Zum ersten Mal in Parteigeschichte : NRW-Grünen-Landeschef Tim Achtermeyer ist Beauftragter für Ostwestfalen-Lippe

NRW-Grünen-Landeschef Tim Achtermeyer ist Beauftragter für Ostwestfalen-Lippe (Archivbild). Foto: dpa/David Inderlied

Bielefeld Der Vorsitzende der Grünen in NRW, Tim Achtermeyer, ist nun auch im Landesvorstand für Ostwestfalen-Lippe. Zum ersten Mal in der Parteigeschichte haben die nordrhein-westfälischen Grünen so einen Beauftragten für eine Region berufen.

Die nordrhein-westfälischen Grünen haben zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte einen Beauftragten für eine Region berufen. Der Vorsitzende der NRW-Grünen, Tim Achtermeyer, ist nun auch für Ostwestfalen-Lippe zuständig. „Ich freue mich sehr, die Zuständigkeit für OWL im Landesvorstand zu übernehmen“, sagte Achtermeyer nw.de, dem Online-Dienst der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen, „nicht nur wegen meines familiären Bezugs nach Wiedenbrück, sondern auch politisch.“

Auf dem Parteitag der Grünen Ende Juni in Bielefeld waren beide OWL-Kandidaten bei den Vorstandswahlen durchgefallen - zur Enttäuschung auch der Co-Vorsitzenden des Bezirksverbands, Ute Koczy. „Die Partei“, sagte Koczy, „muss sich jetzt überlegen, wie sie Ostwestfalen-Lippe künftig einbindet.“

Die Parteiführung in Düsseldorf zeigte sich seitdem bemüht um einen guten Austausch. Achtermeyer habe sich mit dem Bezirksverband „darauf verständigt, dass wir OWL thematisch wie strukturell weiterhin eng an den Landesvorstand anbinden möchten“, sagte der neugewählte Landesvorsitzende aus Bonn, dessen Vater im Kreis Gütersloh lebt. Ostwestfalen-Lippe stecke „voller wirtschaftlicher Stärke in Mittelstand und Gewerbe“ und sei „mit seiner Landwirtschaft und dem Handwerk entscheidend bei der Transformation unseres Landes“.

(toc)