Gewalttäter aus Bad Salzuflen : Getürmter Häftling nach langer Flucht in Serbien gefasst

Bielefeld Ein getürmter Häftling aus der Sicherungsverwahrung der JVA Werl ist in Serbien gefasst. Ob er nach Deutschland zurückkommt, ist noch ungewiss. Die Suche nach einem aus der JVA Bochum geflohenen Häftling geht weiter.

Nach gut sechs Monaten auf der Flucht ist ein als gefährlich eingestufter Häftling aus der JVA Werl in Serbien gefasst worden. Der 32-Jährige sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er in Serbien Mitte September einen Raub begangen haben soll. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Dienstag mit. Bei seiner Festnahme in Novi Sad habe er zwei Messer und Marihuana bei sich gehabt. Ob Daniel V. zurück nach Deutschland in die Sicherungsverwahrung der JVA Werl komme, sei noch ungewiss, sagte ein Sprecher der Bielefelder Staatsanwaltschaft.