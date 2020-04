Spurensuche in Bielefeld : Entführter Osterhase ist wieder da

Spurensuche in Bielefeld

Der entführte Osterhase ist vor dem Rathaus in Bielefeld wieder aufgetaucht. Foto: dpa/-

Bielefeld Anfang April wurde eine riesige Osterhasenfigur von einem öffentlichen Platz in Bielefeld gestohlen. Nun ist der Deko-Hase wieder aufgetaucht - vor dem Rathaus.

Die Entführer des Osterhasen hatten Anfang April eine Botschaft auf dem Willy-Brandt-Platz in Bielefeld hinterlassen, wo die mannshohe Figur als Dekoration aufgebaut worden war. Darin forderten sie laut Westfalen-Blatt die „sofortige Evakuierung des Camps Moria auf Lesbos.“ In dem Lager lebten mehr als 20.000 Menschen unter widrigsten Bedingungen. „Sollte die Stadt Bielefeld nicht innerhalb der nächsten Tage zusichern, mindestens 1000 Menschen aus dem Lager Moria aufzunehmen, wird der Hase erst nach Ostern wieder in die Freiheit entlassen und das Osterfest fällt aus!“, zitierte das Westfalen-Blatt aus dem Schreiben.