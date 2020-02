48-jähriger Ex-Freund legt Geständnis ab : Festnahme nach Fund einer Frauenleiche in Bielefeld

Bielefeld Eine 48-Jährige aus Bielefeld war seit Freitagabend vermisst worden. Nun haben Spaziergänger ihre Leiche gefunden. Ihr Ex-Freund soll gegenüber der Polizei außerdem gestanden haben.

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Bielefeld hat die Polizei die Frau identifiziert und einen 48 Jahre alten Ex-Freund des Opfers festgenommen: Er habe gestanden, die Frau erstochen zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Das Messer hatte er laut seinem Geständnis nach der Tat in einen Bach geworfen. An der vom Verdächtigen beschriebenen Stelle fanden die Beamten die Waffe.