Bielefeld: Familienvater nach Streit um Parkplatz verprügelt

Zwei Verletzte in Bielefeld

Bielefeld Der Streit um einen Parkplatz vor einem Tierpark endete in einer Schlägerei zwischen fünf Männern. Ein 46-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Ein 18-Jähriger, der schlichten wollte, erlitt leichte Verletzungen.

Es war am Pfingstmontag, 21. Mai, als der 46-Jährige mit seiner Familie den Tierpark „Olderdissen“ bei Bielefeld besuchen wollte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als der Mann in eine freie Parklücke auf dem Besucherparkplatz einbiegen wollte, habe dort eine Frau gestanden, die den Platz offenbar freihielt. Es kam zum Streit. Schließlich ging die Frau weg, und der 46-Jährige parkte ein.