Streit in Bielefeld : Fahrgast schlägt Taxifahrer wegen Maskenpflicht ins Gesicht

Streit in Bielefeld

Mehrere Taxis stehen in einer Reihe am Straßenrand. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Monika Skolimowska

Bielefeld Weil sie sich weigerten, im Taxi eine Schutzmaske anzuziehen, legten sich zwei Männer in Bielefeld mit dem Fahrer an. Einer schlug dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.

Nach einem Streit um nicht angelegte Schutzmasken in einem Taxi hat einer von zwei Fahrgästen in Bielefeld den Fahrer angegriffen. Nach dem Aussteigen schlug einer der bislang unbekannten Männer dem 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wie die Bielefelder Polizei am Montag mitteilte.