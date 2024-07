33-Jähriger Bielefelder festgenommen Fahndungserfolg nach tödlichen Schüssen auf ehemaligen Boxer

Die beiden 33-Jährigen stehen im Verdacht, den 38-Jährigen vor einem Geschäft in einer Fußgängerzone erschossen zu haben. Er hatte zuvor sein Auto in der Nähe des Tatortes geparkt und war zu Fuß in Richtung des späteren Tatortes gegangen. Noch in der Tatnacht hatten Spezialeinheiten die Wohnungen der beiden durchsucht. Auch in anderen durchsuchten Wohnungen in der Innenstadt von Bielefeld konnten die beiden nicht gefunden werden.