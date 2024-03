Öffentlicher Fahndungsaufruf Nach tödlichen Schüssen in Bielefeld – zwei Verdächtige werden mit Fotos gesucht

Im Fall des in Bielefeld erschossenen ehemaligen Box-Profis Besar Nimani sucht die Polizei zwei Tatverdächtige mit Haftbefehl und öffentlichem Fahndungsaufruf. Die beiden 33-Jährigen stehen im Verdacht, den 38-Jährigen am Samstag (9. März 2024) in Bielefeld auf offener Straße erschossen zu haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag (12. März) mitteilten. Die Männer seien weiterhin auf der Flucht. Die Ermittler warnten, dass sie möglicherweise bewaffnet sein könnten.