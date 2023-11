Wachdienst verstärkt Präsenz Ermittlungen wegen beschmierter Israel-Flagge an Uni Bielefeld

Eine Frau solle die Fahne mit roter Farbe beschmiert haben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Zuvor hatten Medien berichtet, dass an der Hochschule schon mehrfach Israel-Fahnen heruntergerissen oder beschädigt worden seien. Der Uni-Wachdienst solle die Überwachung verstärken. Seit der Terror-Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober sind auch in NRW an mehreren Orten israelische Flaggen beschädigt oder entwendet worden - eine Straftat wegen Verunglimpfung eines Staates und seiner Symbole.