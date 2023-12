Ermittlungen wegen Mord Eltern sollen Säugling erstochen haben – Obduktion bestätigt Verdacht

Nach dem Tod eines Säuglings in Bielefeld hat die Obduktion am Montag den Verdacht gegen die Eltern bestätigt. Am Oberkörper des Kindes seien mehrere mutmaßlich tödliche Messerstiche entdeckt worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Die dringend tatverdächtigen Eltern sitzen seit Samstag in Untersuchungshaft. Der 22-jährige Vater hatte bei seiner Vernehmung gesagt, wo er den Leichnam abgelegt hatte. Die Ermittler fanden den toten Säugling daraufhin in einem Waldstück.