Polizei Bielefeld sucht Täter : Einbrecher verletzt Hausbesitzer lebensgefährlich

Bielefeld Ein 62-jähriger Bielefelder überraschte einen Einbrecher in seinem Haus. Der junge Eindringling wurde gewalttätig und flüchtete in ein Waldstück.

Ein Einbrecher hat am Dienstagnachmittag einen Hauseigentümer in Bielefeld mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der unbekannte Täter stach auf den 62-Jährigen ein, als der ihn auf frischer Tat ertappte, teilte die Bielefelder Polizei am Abend mit. Das Opfer kam mit lebensgefärlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.