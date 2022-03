19-Jähriger in Bielefeld : Einbrecher sperrt sich in Treppenhaus ein und löst Feueralarm aus

Einbrecher sperrt sich in Treppenhaus ein und löst Feueralarm aus

19-Jähriger in Bielefeld

Bielefeld Zweimal rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag zu einem Firmengebäude in Bielefeld aus - ohne, dass es dort brannte. Auslöser war ein 19-Jähriger, der sich nach seinem Einbruch dort selbst eingesperrt hatte.

In Bielefeld hat sich ein Einbrecher in einem Firmengebäude eingesperrt und zweimal den Feueralarm ausgelöst. In der Nacht zum Dienstag meldete ein Zeuge zunächst verdächtige Geräusche aus dem Gebäude, wie die Polizei mitteilte. Im Treppenhaus hätten die Beamten schließlich einen polizeibekannten 19-Jährigen aus Bielefeld gefunden.