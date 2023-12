40 Tüten gestohlen Einbrecher nehmen Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter mit

Die Täter nahmen 40 individuell für die Mitarbeiter gepackte Weihnachtstüten und 40 Schoko-Nikoläuse mit, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Täter hatten eine Dachluke aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen mehrere Schränke auf.