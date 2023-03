“Klassischer Femizid“ Tod durch 36 Messerstiche - Staatsanwältin fordert zwölf Jahre Haft für Angeklagten

Der Mann hatte der Staatsanwaltschaft zufolge seine Ehefrau zunächst mit einem Messer tödlich verletzt, dieses Messer entsorgt und dann eine neues geholt. Dieses habe er der am Boden liegenden Frau am Ende der Attacke ins Herz „gerammt“, wie die Staatsanwältin sagte. Sie sprach von einem „Overkill“. Sie verneinte auch eine Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt. Es fehle an einer weiteren Gefährlichkeit des Angeklagten.