Totschlag statt Mord Ehefrau getötet – Landgericht Bielefeld reduziert Haftstrafe für 53-Jährigen

Nach der Tötung seiner Ehefrau im Jahr 2021 soll ein Mann aus Bielefeld doch nicht lebenslang in Haft. Das Landgericht verurteilte den 53-Jährigen am Donnerstag (4. Juli 2024) zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags, wie ein Gerichtssprecher sagte. In einem ersten Prozess im März 2023 war er wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Der Beschuldigte ging daraufhin in Revision.