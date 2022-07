“Im Gebäude mit Suchtrupps unterwegs“ : Dachstuhl eines Hotels in Bielefeld brennt

In Bielefeld hat der Dachstuhl eines Hotels Feuer gefangen (Symbolbild). Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Bielefeld In einem Hotel in der Bielefelder Altstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Der Dachstuhl des Gebäudes steht in Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

In der Bielefelder Altstadt ist in einem Hotel ein Brand ausgebrochen. Der Dachstuhl stand am Mittwoch in Flammen. Dass Menschen in dem Hotel vermisst werden, wie lokale Medien berichteten, konnte die Polizei nicht bestätigen. „Derzeit haben wir keine Meldungen über verletzte Personen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. „Die Feuerwehr ist im Gebäude mit Suchtrupps unterwegs.“

In der Altstadt waren laut Zeugenberichten dicke Rauchwolken zu sehen. Die Feuerwehr ist mit starken Kräften im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist laut Polizeisprecherin noch völlig unklar. Der Bereich sei von der Polizei an fünf Stellen abgesperrt, weil auch Dachziegel herunterfallen könnten.

(toc/dpa)