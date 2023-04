Feuer in Bielefeld Bewohner retten sich bei Brand zweier Wohnhäuser

Ein Brand zweier Wohnhäuser in Bielefeld hat am Samstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Fünf Bewohner retteten sich rechtzeitig ins Freie und blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Bielefeld in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Eines der Gebäude im Bielefelder Stadtteil Oldentrup stand in Vollbrand.