„Spaßfahrt“ mit tödlichem Ende Landgericht Bielefeld verurteilt 24-Jährigen zu Bewährungsstrafe

Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der 24-Jährige den Fußgänger an: Laut Gutachten betrug die Aufprallgeschwindigkeit 72 Stundenkilometer. Überdies hatte der 24-Jährige keinen Führerschein, was ebenfalls Einfluss auf das Strafmaß hatte. Andererseits ist er seit dem Unfall dauerhaft auf Pflege angewiesen. Im Prozess konnte deshalb immer nur zwei Stunden am Stück verhandelt werden. So blieb die Nebenklage mit ihrer Forderung nach Haft ohne Bewährung für den Unfallfahrer und Jugendarrest für den Jüngeren erfolglos.