Angebliche Info der Bundesregierung : Banner mit falscher Terror-Warnung am Bahnhof in Bielefeld

Banner mit falscher Terror-Warnung am Bahnhof in Bielefeld

Bielefeld Zwei Männer sollen am Bahnhof in Bielefeld ein Banner mit einer falschen Warnung vor islamistischem Terror aufgehängt haben. Jetzt ermittelt der Staatsschutz.

Auf dem Plakat hieß es, die Bundesregierung warne vor erhöhter islamistischer Terrorgefahr und das Betreten des Bahnhofs erfolge auf eigene Gefahr. Die beiden Tatverdächtigen waren in der Nacht zu Samstag einer Polizeistreife aufgefallen, weil sie sich nahe einer Einrüstung am Bahnhof aufhielten, an der das Plakat befestigt war, wie die Polizei mitteilt.