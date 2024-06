Mindestens 23 gestohlene Fahrzeuge Internationale Autoschieberbande in NRW und Sachsen-Anhalt aktiv – vier Männer festgenommen

Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben vier mutmaßliche Mitglieder einer länderübergreifend tätigen Autoschieberbande festgenommen. Die vier Männer im Alter zwischen 33 und 52 Jahren sollen gestohlene Autos aus Europa nach Westafrika verschifft und dort verkauft haben, wie die Polizei in Bielefeld am Freitag (28. Juni 2024) mitteilte. Die mutmaßliche Autoschieberbande habe von Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt aus agiert.