In Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld Auto rast in Joggergruppe und verletzt drei Frauen schwer – „wurden frontal erfasst“

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Schloß Holte-Stukenbrock bei Bielefeld in eine achtköpfige Gruppe von Joggerinnen gefahren. Drei Frauen im Alter von 45, 46 und 70 Jahren, die aus Schloß Holte-Stukenbrock und aus Bielefeld stammten, sind dabei schwer verletzt worden, wie die Polizei Gütersloh mitteilte. „Sie wurden frontal erfasst“, sagte eine Sprecherin. Die Frauen seien mit Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht worden. Eine von ihnen schwebe wohl in Lebensgefahr. Man gehe von einem Unfall aus.