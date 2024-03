Attacke in Bielefeld Autofahrer sticht anderem Autofahrer bei Halt mutmaßlich in den Bauch

Ein 20-Jähriger soll in Bielefeld mehrfach mit seinem Wagen dicht auf ein vor ihm fahrendes Auto aufgefahren sein und dessen Fahrer bei einem Halt schwer verletzt haben. Nach ersten Erkenntnissen sei dem 29-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in den Bauch gestochen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der stark blutende Mann fuhr unmittelbar nach der Tat am späten Freitagnachmittag zu einer Polizeiwache. Beamte leisteten Erste Hilfe bis Rettungskräfte eintrafen, die den Mann ins Krankenhaus brachten.