Hergang noch ungeklärt Auto überschlägt sich in Bielefeld – Toter und Schwerverletzter

Bielefeld · In Bielefeld ereignete sich in der Nacht zu Sonntag ein schwerer Unfall. Die Identität der Männer, die in dem Fahrzeug saßen, konnte laut Polizei zunächst nicht geklärt werden.

03.03.2024 , 08:26 Uhr

Der Unfall in Bielefeld ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (3. März 2024). (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei einem schweren Autounfall in Bielefeld ist ein Mann ums Leben gekommen. Ein zweiter Mann, der laut Zeugenaussagen ebenfalls in dem Wagen saß, erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Infos Erste Hilfe - die wichtigsten Basics für Ersthelfer Infos Foto: ADAC Das Auto hatte sich in der Nacht zum Sonntag (3. März 2024) aus noch ungeklärten Gründen überschlagen. Die Identität der Männer konnte laut Polizei zunächst nicht geklärt werden. Nach dem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht.

(dw/dpa)