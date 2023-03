Drohung an Wand geschrieben Amoklauf an Gymnasium in Bielefeld angekündigt

Bielefeld · Die Polizei in Bielefeld ist zu einem Einsatz an einem Gymnasium ausgerückt. Auf einer Toilette im Gebäude wurde an einer Wand ein Amoklauf für den heutigen Donnerstag angekündigt.

16.03.2023, 07:23 Uhr

Die Polizei ist in einem Gymnasium in Bielefeld im Einsatz - hier wurde ein Amoklauf angekündigt (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Derzeit seien Einsatzkräfte an dem Gymnasium vor Ort, um Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu schützen, teilte die Polizei am Morgen mit. Sie schätzt die tatsächliche Gefahr als eher gering ein, nimmt die Androhung aber dennoch ernst, wie es hieß. Anlass für den Einsatz war ein am Dienstag gefundener Schriftzug auf einer Schultoilette mit der Ankündigung eines Amoklaufs. Wie lange die Schutzmaßnahmen an der Schule andauern werden, war am Morgen noch unklar. Den Angaben zufolge kann der Unterricht normal stattfinden. Zuvor hatten mehrere Medien über den Polizeieinsatz berichtet.

(toc/dpa)