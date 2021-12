Amokdrohung an Bielefelder Schule : Polizei nimmt verdächtige Person in Gütersloh fest

Polizei nimmt verdächtige Person in Gütersloh fest

Amokdrohung an Bielefelder Schule

Die Polizei konnte eine verdächtige Person in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Bielefeld Die Polizei wurde über eine drohende Amoktat an einer Schule informiert. Die Beamten nahmen eine Person fest. Das Schulgebäude wurde überprüft.

Gegen 8 Uhr wurde ging am Montag bei der Leitstelle der Polizei Bielefeld ein Hinweis ein, dass eine Amoktat angekündigt wurde, die das Westfalenkolleg auf der Brückenstraße in Bielefeld betraf. Die Beamten machten sich auf dem Weg zu der Schule.

Gegen 9.40 Uhr konnte die verdächtige Person in der eigenen Wohnung in Gütersloh angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.