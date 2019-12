Es stand vor seiner Garage : Bielefelder setzt Auto mit Gabelstapler um

Bielefeld Ein 70-jähriger Mann hat sich in Bielefeld über ein geparktes Auto geärgert und es kurzerhand mit seinem Gabelstapler umgesetzt.

Mit dem Gabelstapler hat ein Transporterfahrer in Bielefeld versucht, Unfallstreitigkeiten zu lösen. Nachdem ein junger Mann direkt vor seiner Garage geparkt hatte, platzierte der 70-Jährige dessen Auto mit Hilfe eines Gabelstaplers auf einer Verkehrsinsel, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten an dem Firmengrundstück eintrafen habe der aggressive Mann auch ihnen gedroht, ihren Streifenwagen mit dem Gabelstapler umzusetzen.