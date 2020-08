Tragischer Fall in Bielefeld : Junger Mann stirbt nach Medikament-Verwechslung in Krankenhaus

Junger Mann stirbt nach Medikament-Verwechslung in Krankenhaus

Tragischer Fall in Bielefeld

Bielefeld In einem Bielefelder Krankenhaus ist es einem Medienbericht zufolge zu einer tödlichen Medikamentenverwechslung gekommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall.

Ein junger Mann im Alter von etwa Mitte 20 habe nach einer erfolgreichen Routineoperation durch einen tragischen Fehler ein Arzneimittel erhalten, das für einen anderen Patienten bestimmt gewesen sei. Das berichtete der Westdeutsche Rundfunk (WDR) am Mittwoch. Der junge Mann starb später an den Folgen der Fehlbehandlung in einem anderen Klinikum.