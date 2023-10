Verdacht des Mordes 20-Jähriger nach Tötungsdelikt in Bielefeld in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 21-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Bielefeld sitzt ein 20-Jähriger seit Montag in Haft. Laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft schickte ein Richter den Mann wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er war nach kurzer Flucht am Sonntagmorgen vorläufig festgenommen worden. Laut Obduktionsergebnis von Montag ist die Frau nach mehreren Stichverletzungen verblutet.