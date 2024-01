Tat in Bielefeld 19-Jähriger nach Streit um Frau lebensgefährlich verletzt

Ein 19-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Bielefeld lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Das Opfer habe sich in der Nacht zum Sonntag mit einem 18-Jährigen getroffen, um mit diesem über die gemeinsame Beziehung zu einer Frau zu sprechen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Bielefeld am Vormittag mit. Bei einer anschließenden Auseinandersetzung habe der 18-jährige Mann dann ein Messer gezogen und mehrfach auf den 19-Jährigen eingestochen.