Dreitägiges Programm 100 Rechtsextremismus-Forschende zu Konferenz in Bielefeld erwartet

Europäische Rechtsextremismus-Forscherinnen und -Forscher kommen vom 13. bis 15. Februar zum Austausch und zur Vernetzung an der Universität Bielefeld zusammen. Zu der Konferenz „Dimensions of right-wing extremism in Europe - Dimensionen des Rechtsextremismus in Europa“ werden mehr als 100 Teilnehmende erwartet, wie die Hochschule am Donnerstag ankündigte. Auf dem dreitägigen Programm stehen zwölf Diskussionen mit 53 Vorträgen. Die Osloer Soziologin Katrine Fangen berichtet zum Beispiel in ihrem Hauptvortrag von ihrem interdisziplinären Forschungsansatz zu Hasskriminalität und politischer Gewalt, während der Dresdner Politikwissenschaftler Manès Weisskircher erörtert, wie rechtsextreme Parteien gegen Klimapolitik mobilisieren.