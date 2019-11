Überraschung auf Instagram : Youtube-Stars Bibi und Julian werden zum zweiten Mal Eltern

Köln Wenn berühmte Menschen Eltern werden, dann teilen sie diese Nachricht natürlich auch im Internet. So auch die Youtuber Bibi und Julian Claßen von „Bibis Beautypalace“. Sohn Lio wird nun großer Bruder.

Wie es dazu kam? Wenn die drei das Haus verlassen, werden Bibi und Julian oft von Fans erkannt und fotografiert. Dabei wird es für sie immer schwieriger, den kleinen Lio zu verdecken. „Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen“, sagt Bibi in einem Video. Sie könnten Lio nicht mehr ständig verstecken. Deswegen hätten sie sich dazu entschieden, dass er von nun an öfters im Internet zu sehen sein wird.