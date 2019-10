Paar aus Köln : Warum Youtube-Stars Bibi und Julian nun das Gesicht ihres Sohnes Lio zeigen

Köln Die Kölner Youtube-Stars Bianca („Bibis Beauty Palace“) und Julian Claßen ihren Sohn Lio bisher nur von hinten gezeigt. Jetzt sieht die Sache anders aus. Über den Grund berichten beide ausführlich.

In einem begleitenden Video erklärten die jungen Eltern den Schritt: Für sie sei das bis jetzt „ein riesengroßes Ding“ gewesen, das sie lange sehr belastet habe. „Er will jetzt die Welt erkunden und wird vielleicht in ein paar Wochen eigenständig rumlaufen.“ Sie wollten und könnten ihn dann auch nicht mehr einfach in den Kinderwagen setzen und ein Tuch darüber legen.