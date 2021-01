Bundesgerichtshof entscheidet : Tödlicher Sturz aus Bochumer Pflegeheim - Verhandlung um Schmerzensgeld

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe beschäftigt sich heute mit einem Fall aus Bochum. Foto: dpa/Uli Deck

Bochum / Karlsruhe Es klingt wie der Albtraum eines jeden Angehörigen: Ein dementer Mann ist vor sechs Jahren aus dem dritten Stock eines Bochumer Pflegeheims gestürtzt und an den Folgen des Unfalls verstorben. Nun verhandelt der Bundesgerichtshof, ob der Witwe Schmerzensgeld zusteht.

Nach dem tödlichen Sturz eines dementen Mannes aus dem Fenster eines Pflegeheims verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstagmorgen über Schmerzensgeldansprüche der Witwe. Ihr 1950 geborener Ehemann war im Sommer 2014 aus einem Dachfenster im dritten Obergeschoss der Bochumer Einrichtung gestürzt und Monate später an den Folgen der Verletzung gestorben.

Die Witwe als Miterbin möchte von dem Heimbetreiber mindestens 50 000 Euro Schmerzensgeld plus Zinsen. Sowohl das Landgericht Bochum als auch das Oberlandesgericht (OLG) Hamm als vorherige Instanzen haben ihr das Geld verwehrt. Dagegen geht die Frau in Karlsruhe vor. Ob es schon am Donnerstag ein Urteil gibt, ist offen (Az. III ZR 168/19).