Interview mit Paartherapeutin Sabine Lahme Wie gelingt eine Beziehung mit großem Altersunterschied?

Paare mit großem Altersunterschied – gerade in der Promi-Welt sorgen solche Beziehungen immer wieder für Schlagzeilen. Häufig gelten Beziehungen sogar als echte Skandale. Doch warum ist das ganze Thema überhaupt so ein Reizthema in der Gesellschaft? Und wie gelingt eine Beziehung unter diesen Widrigkeiten? Paartherapeutin und Psychologin Sabine Lahme aus Düsseldorf über die Konflikte und Vorteile, die solche Beziehungen mit sich bringen können.