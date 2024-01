Lage auf Wohnungsmarkt verschlechtert Mieterbund fordert mehr Mittel für bezahlbare Wohnungen in NRW

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hat sich nach Einschätzung des Mieterbundes in den vergangenen beiden Jahren weiter verschlechtert. In Nordrhein-Westfalen gehe immer mehr bezahlbarer Wohnraum verloren. „Die drastischen Mietsteigerungen machen den Mieterinnen und Mietern längst nicht mehr nur in den Großstädten zu schaffen“, hieß es.