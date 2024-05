Berufswunsch Polizist in NRW „Manche Bewerber springen wie ein Sack Kartoffeln“

Sebastian ist an diesem Morgen einer der ersten Polizeibewerber im Leichtathletikstadion an der Margarethenstraße in Duisburg-Wedau. Der 18-Jährige ist gekommen, um sein Sportabzeichen zu machen, das notwendig ist, um ein Studium bei der Polizei in NRW zu beginnen. Der junge Moerser ist sicher, dass er die Prüfung ohne Probleme bestehen wird. „Ich bin sehr sportlich, bin Tänzer, Schwimmer und gehe ins Fitnessstudio“, sagt er.