Richtete Waffe auf Polizisten : Bewaffneter 24-Jähriger in Gelsenkirchen festgenommen

Bewaffneter 24-Jähriger in Gelsenkirchen festgenommen

Gelsenkirchen In der Innenstadt von Gelsenkirchen hat die Polizei am Samstagmorgen einen bewaffneten 24-Jährigen festgenommen. Er hatte zuvor eine der Waffen auf die Beamten gerichtet.

In der Gelsenkirchener Innenstadt hat die Polizei am Samstagmorgen einen 24-Jährigen mit zwei Schusswaffen festgenommen. Eine Zeugin hatte den Mann zuvor beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte er die beiden Waffen vor einem Haus zusammengebaut und mit Munition beladen. Als die Beamten eintrafen, hielt der 24-Jährige den Angaben zufolge eine Waffe in der Hand und richtete diese auf die Polizisten. Erst nach drei Warnschüssen habe er die Schusswaffe abgelegt.