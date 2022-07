Polizei geht von Unglücksfall aus : 83-Jähriger stirbt bei Wohnwagenbrand in Beverungen

Höxter In Beverungen in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Wohnwagen-Brand ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus.

Im nordrhein-westfälischen Beverungen ist ein 83-jähriger Mann in einem brennenden Wohnwagen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Höxter am Montag mitteilte, stand das Fahrzeug beim Eintreffen alarmierter Rettungskräfte am Freitagnachmittag voll in Brand. Das Feuer an dem Wagen, der auf einem Privatgrundstück in einem Wohngebiet stand, drohte auf ein Wohnhaus mit Stall überzugreifen.