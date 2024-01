Schüsse auf 48-Jährigen 66-jähriger Mann im Kreis Höxter festgenommen

Er soll den Angaben nach zuvor in Lauenförde auf den Mann geschossen haben und zunächst geflohen sein. Wenig später konnten Polizisten ihn in der Nähe seiner Wohnung in Beverungen im Kreis Höxter (NRW) festnehmen. Sie entdeckten ihn in seinem Fahrzeug. Der 48-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.