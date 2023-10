Parasitenkrise in Frankreich Kommt die Bettwanzen-Plage auch nach NRW?

Nachdem es in den Sommerferien erste Aufregung um einen Bettwanzenbefall in einem Pariser Kino gab, kursieren in den sozialen Medien derzeit Fotos und Videos, die mutmaßlich Wanzen in der Metro oder in Hotelzimmern zeigen. Sie folgen dem Menschen, verstecken sich in Betten oder dunklen Ritzen. Eingeschleppt werden sie zum Beispiel durch gebrauchte Möbel, Teppiche oder Kleidung. Die Tierchen saugen Blut, ihre Bisse jucken und sie lösen ein Ekelgefühl aus. Die Parasiten gelten aber als ungefährlich: Sie übertragen keine Krankheiten. Doch Bettwanzen können sich schnell ausbreiten. So werden sie etwa durch Reiseverkehr an andere Orte gebracht.