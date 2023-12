Betteln im Advent Wie unterscheidet man zwischen Bedürftigen und Kriminellen?

Ob in der Bahn, vor Supermärkten oder Cafés – gerade in der Vorweihnachtszeit bitten an jeder zweiten Straßenecke Obdachlose und verarmte Menschen um Kleingeld. Damit sind sie der sichtbare Beleg von Armut in der Gesellschaft und meist auf Hilfe angewiesen. Doch neben den Bedürftigen gibt es auch Betrüger: Jedes Jahr um diese Zeit kommen Bettelkolonnen aus Osteuropa nach Nordrhein-Westfalen und ziehen durch die Großstädte, um sich etwas dazuzuverdienen. Nicht selten sollen dahinter kriminelle Strukturen stecken. Doch wie kann man sie erkennen und was ist beim Spenden zu beachten, damit das Geld auch wirklich da ankommt, wo es ankommen soll?